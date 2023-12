Reprodução Carlos Lupi viajou para Arábia Saudita





O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT-RJ), não participou de eventos recentes, incluindo o churrasco de fim de ano de Lula e uma reunião ministerial convocada pelo presidente para apresentar realizações em 2023 e planos para 2024.

A ausência de Lupi, que é torcedor do Fluminense, se deu devido a uma viagem não oficial à Arábia Saudita para assistir ao Mundial de Clubes. O clube carioca jogou segunda-feira (18) e estará na final nesta sexta (22).



A viagem não oficial, que não foi registrada no Diário Oficial da União, resultará no afastamento do ministro por 5 dias úteis. Lupi se comprometeu a ressarcir o salário correspondente ao período de sua ausência aos cofres públicos.

As despesas referentes à viagem do ministro à Arábia Saudita foram cobertas pela FIFA, sem o envolvimento direto da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Não há informações disponíveis sobre a designação de um substituto interino para o cargo de ministro da Previdência durante a ausência de Lupi.





Em lugar de participar da reunião ministerial, Carlos Lupi divulgou um vídeo destacando as realizações do Ministério da Previdência em 2023.

“Nossa marca é o humanizar. O Governo Lula vai ter essa marca do PDT: compromisso social, humanismo e amor com nosso semelhante. O desafio que enfrentamos neste 2023 não foi fácil. Mas estamos avançando, melhorando, a cada dia, a vida dos nossos beneficiários do INSS e reconstruindo a Previdência brasileira", declarou.