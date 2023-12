Reprodução/Twitter Mourão e Gilvan discutiram na Câmara





Nesta terça-feira (19), na sessão que ocorria na Câmara, um intenso bate-boca entre o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e o deputado bolsonarista Gilvan da Federal (PL-ES) viralizou nas redes sociais.

O cerne da polêmica girou em torno da aprovação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, figura que é alvo de críticas por bolsonaristas. As discordâncias se agravaram devido às posições do chefe da Justiça em relação aos comportamentos dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no ato golpista de 8 de janeiro.

O embate verbal entre Mourão e Gilvan atingiu um ponto tão crítico que seguranças precisaram intervir para evitar um potencial confronto físico entre os dois parlamentares.

Mourão, em meio à tensão, declarou: "Aqui é braço", ressaltando a intensidade do desentendimento.

A insatisfação de Gilvan com Mourão veio à tona quando o deputado acusou o senador de ter cumprimentado e elogiado Flávio Dino, atitudes que desagradaram os bolsonaristas. Gilvan classificou Mourão como “traidor”, ampliando ainda mais as tensões no cenário político.

O confronto público entre os dois parlamentares escalou quando Mourão buscou esclarecimentos sobre as críticas feitas por Gilvan. Em resposta, o deputado reiterou suas acusações, afirmando estar cansado de traidores e criticando a postura do senador diante da situação.

Além do embate direto entre Mourão e Gilvan, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro também foi envolvido na polêmica.

Bolsonaristas demonstraram descontentamento devido a uma suposta aprovação de Moro ao voto para Flávio Dino ocupar uma vaga no STF, conforme revelado em uma conversa vazada com seu assessor.





Confira o vídeo abaixo:

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e o deputado Gilvan da Federal (PL-ES), ambos bolsonaristas, tiveram uma discussão no plenário da Câmara. Seguranças precisaram separá-los. A aprovação no Senado de Dino ao STF foi a razão do entrevero. Imagens da Ascom do deputado. pic.twitter.com/afR2dVwA7A — Levy Teles (@Levynho_) December 19, 2023