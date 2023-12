Ricardo Stuckert Lula ao lado de oficiais-generais e o ministro Múcio





Nesta terça-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma confraternização de final de ano no Clube da Aeronáutica, em Brasília, ao lado dos comandantes das Forças Armadas.

A solenidade incluiu o cumprimento dos oficiais-generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que foram promovidos entre julho e novembro.

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, destacou os esforços pela "união no governo" em um ano desafiador durante a solenidade.

“Chegamos ao final de um ano desafiador. Olhando para trás, vejo muitos obstáculos e dificuldades que se interpuseram em nosso caminho. Mas vejo, também, muito empenho, trabalho, obstinação e entregas à sociedade”, declarou.

O evento marcou o encerramento de diversas agendas ao longo do ano, como cerimônias, almoços e visitas a instalações militares, realizadas por Lula para distensionar a relação com os militares, especialmente após os acontecimentos de 8 de janeiro.

José Mucio ressaltou os esforços do governo pela união e reconstrução do Brasil, elogiando a atenção dada às necessidades de preparo, funcionamento e equipamento das instituições militares.

Ele expressou agradecimento pela previsibilidade orçamentária, incluindo investimentos para as Forças Armadas no Novo PAC, e elogiou o trabalho dos militares em diversas operações, como no território Ianomâmi, socorro em catástrofes naturais e repatriação de brasileiros em zona de conflito em Israel.





O almoço, tradicional entre as Forças no final do ano, contou com a presença do presidente da República e de sete ministros, sendo a Força Aérea Brasileira (FAB) a anfitriã do evento. Durante o encontro, Lula cumprimentou os 45 promovidos nas três Forças, incluindo duas mulheres.

O cardápio incluiu filé mignon, peixe, legumes, vinho, entre outros alimentos e bebidas.