A pesquisa Ipec divulgada nesta quinta-feira (7) mostra que 38% dos brasileiros consideram o atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ótimo ou bom.

Os que consideram regular são 30% e os que avaliam como ruim ou péssimo somam 30%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi feito entre os dias 1º e 5 de dezembro.

Em relação à última pesquisa, divulgada em 6 de setembro, a avaliação positiva de Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo, passando de 40% para 38%. Já a reprovação aumentou cinco pontos, de 25% para 30%.

Resultados

Foram feitas nove perguntas que avaliam a opinião dos brasileiros em diversos segmentos. Confira abaixo cada uma delas.

À pergunta "Como o(a) sr(a) classifica a administração do Presidente Lula até o momento?" , as respostas foram:





13% - ótima

25% - boa

30% - regular

9% - ruim

21% - péssima

2% não sabem/não responderam

À pergunta "O(A) sr(a) aprova ou desaprova a maneira como o Presidente Lula está governando o Brasil?" , as respostas foram:



51% aprovam

43% desaprovam

6% não sabem/não responderam

À pergunta "O(A) sr(a) confia ou não confia no Presidente Lula?" , as respostas foram:



48% confiam

50% não confiam

3% não sabem/não responderam

À pergunta "De modo geral, o governo do presidente Lula está sendo melhor, igual ou pior do que o(a) sr(a) esperava? ", as respostas foram:



32% - melhor

30% - igual

35% - pior

2% - não sabem/não responderam

À pergunta "O(A) sr(a) confia ou não confia no Presidente Lula?", as respostas foram:



48% confiam

50% não confiam

3% não sabem/não responderam

À pergunta "De modo geral, o governo do presidente Lula está sendo melhor, igual ou pior do que o(a) sr(a) esperava?" , as respostas foram:



32% - melhor

30% - igual

35% - pior

2% - não sabem/não responderam

À pergunta "Pensando na situação econômica do Brasil neste momento, o(a) sr(a) diria que ela está melhor, igual ou pior do que estava seis meses atrás?" , as respostas foram:



39% - melhor

23% - igual

36% - pior

2% - não sabem/não responderam

À pergunta "Daqui a seis meses, o(a) sr(a) acredita que a situação econômica do Brasil estará melhor, igual ou pior do que hoje?" , as respostas foram:



45% - melhor

19% - igual

30% - pior

5% não sabem/não responderam

À afirmação "O(A) sr(a) diria que o governo do presidente Lula:" , as opções foram:



32% - "Está tendo boas ideias para o país e vem conseguindo colocá-las em prática"

27% - "Está tendo boas, mas não está conseguindo colocá-las em prática"

37% - "Não está tendo boas ideias para o país"

4% - não sabem/não responderam