Antônio Cruz/ Agência Brasil - 22/05/2023 Senado instala CPI da Braskem

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem foi instalada no Senado nesta quarta-feira (13). O objetivo do colegiado é investigar a responsabilidade jurídica e socioambiental da empresa petroquímica sobre o desastre ambiental gerado em Maceió a partir da exploração de sal-gema. Na última semana, uma das minas se rompeu.



A sessão de instalação da CPI foi presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), o mais velho dentre os presentes, como prevê o regimento do Senado. Após conversas com os senadores, ele indicou Omar Aziz (PSD-AM) para presidente da CPI e Jorge Kajuru (PSB-GO) para vice-presidente. Caberá a Aziz indicar o relator da comissão.

"Todos nós queremos investigar esse fato grave no município de Maceió. Uma tragédia ambiental que deslocou milhares de famílias e precisa de uma reparação por parte dos culpados, sobretudo, ao meu ver, a própria empresa, a Braskem, que deve ser chamada à responsabilidade para que se possa, através da investigação, estipular aquilo que é de reparo para essas lesões que foram feitas no subsolo na extração de sal-gema", afirmou Otto Alencar.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor do requerimento para criar a CPI, disse que está "contente" com a instalaçao da comissão, e definiu o que acontece em Maceió como o "maior crime ambiental urbano do mundo".



"Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida neste Senado Federal. Essa é a certeza de que nós vamos ter uma investigação, haja o que houver, doa em quem doer", disse ele. "Como alagoano, como representante dos interesses do meu estado, eu estou plenamente satisfeito com a indicação do Omar e do Kajuru", completou.