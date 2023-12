Reprodução - 07.12.2023 O presidente brasileiro pediu por uma solução pacífica para o conflito entre os países vizinhos





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, nesta sexta-feira (8) às 16h, com o ministro da Defesa, José Múcio, no Palácio do Planalto. O objetivo é conversar sobre o cenário geopolítico e as tensões na fronteira entre Venezuela e Guiana, que disputam a hegemonia e controle da região de Essequibo, que também faz fronteira com os estados do Pará e de Roraima.

No último domingo (3), a Venezuela fez um referendo consultivo em que 95% da população votou a favor da anexação de Essequibo, que corresponde a cerca de dois terços do território da Guiana. A região é palco de disputa entre os dois países há várias décadas, além de ser rica em ouro e petróleo (este último, explorado por empresas dos EUA).





A atitude desencadeou uma série de reações: o Exército Brasileiro enviou 20 blindados para proteger a fronteira em Pacaraima-RR. Já os Estados Unidos anunciaram a realização de um exercício militar com voos na Guiana, o que foi interpretado como “provocação” pelo governo de Nicolás Maduro.

O presidente da Venezuela vem repetindo que vai recuperar Essequibo em seu governo. Apesar de ter o apoio dos cidadãos da Venezuela, Maduro não consultou a população que mora na região, nem tem apoio da comunidade internacional aos seus planos de anexação do território.