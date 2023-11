Nota de saudação à indicação de Flávio Dino a ministro do STF:



Em nome da Advocacia Geral da União (AGU) venho saudar a indicação, hoje confirmada pelo presidente Lula, do nome do ministro da Justica e Segurança Pública, Flávio Dino, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal… https://t.co/BI2t6pFJyl