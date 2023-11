Reprodução Leonardo Magalhães, novo indicado de Lula para o DPU





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (23), a indicação de Leonardo Magalhães para ocupar o cargo de defensor público-geral da DPU (Defensoria Pública da União)

Com uma carreira consolidada como defensor federal ao longo de 15 anos, Magalhães tem experiência na área jurídica.

Sua atuação abrange não apenas o cenário nacional, mas também inclui colaborações junto à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que indica seu interesse em questões relacionadas para a defesa dos direitos humanos.

Para assumir efetivamente o cargo, Leonardo Magalhães passará por um processo de sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.

Além disso, a nomeação precisa ser submetida à aprovação do plenário do Senado, onde são necessários, no mínimo, 41 votos favoráveis.

A nomeação de Magalhães ocorre em um contexto marcado pela rejeição, em outubro, da indicação anterior de Igor Roque para a Defensoria Pública da União.

Essa decisão do Senado foi interpretada como insatisfações em relação a algumas medidas do governo, incluindo o veto ao marco temporal, evidenciando a importância atribuída pelo Executivo à escolha do ocupante desse cargo estratégico.





O presidente Lula chegou a dizer publicamente que a rejeição em relação ao nome de Igor Duque era responsabilidade dele porque não acompanhou de perto a articulação dos parlamentares durante a votação. Ele prometeu maior participação nas discussões de interesse do Planalto.