Twitter @AusNews360 - 22.11.2023 O FBI segue investigando as causas da explosão

O FBI descartou a hipótese de terrorismo na explosão de um carro em uma ponte na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, incidente que matou dois ocupantes do automóvel.

O episódio ocorreu na Rainbow Bridge, nas Cataratas do Niágara, região muito procurada por turistas, na última quarta-feira (22). "Uma busca no local não revelou material explosivo e não foi identificado qualquer nexo com o terrorismo", diz um comunicado da polícia federal americana.

O caso é tratado como acidente de trânsito, e o carro trafegava em alta velocidade até se chocar contra uma barreira.

Os postos de fronteira entre EUA e Canadá na região chegaram a ser fechados devido a suspeitas de uma ação terrorista.

O caso

Um veículo colidiu com o posto de controle na Ponte Rainbow, nas Cataratas do Niágara, nessa quarta. A ponte fica localizada na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. A colisão acabou levando à explosão do veículo. Duas pessoas morreram com o impacto, segundo informou as autoridades policiais.

Além das vítimas fatais, um oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras acabou ferido. Ele foi atendido no local, com ferimentos leves e não exigindo hospitalização.

O momento da explosão foi registrado pelas câmeras de segurança e publicado nas redes sociais.