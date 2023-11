Reprodução/Youtube Lula falou do Minha Casa, Minha Vida





Nesta quarta-feira (22), o governo federal apresentou a 1ª seleção de propostas para construção de unidades habitacionais da nova versão do Minha Casa, Minha Vida. O programa social foi criado em 2009 no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e agora foi lançada novas regras.

O governo Lula comunicou que irá construir 187,5 mil novas unidades para famílias que possuem até dois salários-mínimos.

As propostas escolhidas foram oficializadas pelo Ministério das Cidades em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Lula esteve presente e discursou.

“É uma alegria receber oito governadores aqui, no Palácio do Planalto, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho”, comentou o petista.

O governo federal também comunicou que os novos espaços vão estar em mais de 1,2 mil empreendimentos, atingindo 560 cidades.

A gestão de Lula ainda explicou que 184 mil unidades serão destinadas para famílias que estão em cadastros habitacionais, enquanto outras três mil residências ficarão com famílias que perderam o único imóvel por estado de calamidade pública ou emergência, além de realização de obras públicas federais nos estados do Acre, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.





Espaço de leitura

No ano passado, durante a campanha eleitoral, Lula afirmou que o novo Minha Casa, Minha Vida seria feito em centros urbanos e que os imóveis seriam melhores porque teriam varandas, bibliotecas e salas de leitura.

Nesta quarta, o Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras firmaram um acordo para que livros doados pela ABL sejam colocados nas bibliotecas. Parceiros públicos e privados também poderão fazer doações.

“E agora, que o Merval, presidente da Academia Brasileira de Letras, resolveu nos ajudar no Novo Minha Casa Minha Vida, para fazer as bibliotecas, é tudo que a gente precisa para melhorar o MCMV. Moradia digna e cultura. Até porque, precisamos ensinar o povo brasileiros a gostar de ler. Se, em cada conjunto habitacional, fizermos uma pequena biblioteca, quantos Guimarães Rosa e Jorge Amado vão surgir nesse país?”, indagou Lula.