Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 14.11.2023 Hasan Rabee dando entrevista após chegar de Gaza

A defesa do palestino-brasileiro Hasan Rabee, um dos repatriados da Faixa de Gaza , vai processar pelo menos 200 pessoas por ataques e ameaças contra ele nas redes sociais. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está na lista.



Ao portal iG, a advogada Talitha Camargo da Fonseca, que representa Hasan, disse que está reunindo a lista de autores das publicações e mensagens contra Hasan. Essas pessoas serão denunciadas tanto criminalmente quanto com pedido de danos morais.

Segundo Talitha, os conteúdos se configuram nos crimes de ameaça, injúria, injúria racial, perseguição, calúnia, e difamação. Algumas das mensagens diretas recebidas por Hasan nas redes sociais foram compartilhadas com a reportagem.

"Vaza, lixo terrorista", diz uma delas. "Vagabundo safado, te dou um pau se eu te encontrar na rua", afirma outra. "Você deveria ter ficado na Palestina. Não queremos terroristas no Brasil" e "Volte às tuas origens e aguente as consequências" são outros exemplos. As redes sociais nas quais as mensagens circulam também serão acionadas no processo.

A tentativa de associar Hasan ao terrorismo também está presente em uma publicação de Zambelli, que está entre as pessoas que serão processadas pela defesa de Hasan. No post, a deputada resgata uma publicação de 2015 do repatriado, na qual ele diz ser "o momento certo para explodir um ônibus em Israel". A publicação não está mais em seu perfil. "Lula recebendo extremista no Brasil", diz Zambelli.

Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, Hasan disse que não se lembra de ter feito a publicação, mas que pode ter postado o conteúdo "com raiva". "Não sou a favor de violência nenhuma, sou a favor de conversa, sempre. Pode ser que eu tenha postado com raiva, mas, em 2015, não me lembro de nada", disse.

Hasan ficou conhecido por publicar diariamente notícias dos brasileiros em Gaza nas redes sociais antes da repatriação acontecer. Para Talitha, esse é um dos motivos pelos quais ele ficou visado para receber ameaças online. "Ele era um dos únicos com internet estável para se comunicar com o Brasil e denunciar crimes contra humanidade", afirma ela.



O palestino-brasileiro também usou as plataformas digitais para agradecer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela repatriação, o que a advogada acredita estar sendo usado pela oposição para associá-lo politicamente a Lula, gerando ainda mais ameaças a Hasan. "Mas é óbvio que pessoas que saíram da guerra iriam agradecer o governo pela repatriação", diz Talitha.