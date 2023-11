Os fãs do RBD viveram momentos de apreensão ao sair do show da banda mexicana no Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (09/11). Os fãs do RBD viveram momentos de apreensão ao sair do show da banda mexicana





Na noite de domingo (12), a polícia prendeu pelo menos dois suspeitos de furtarem celulares de fãs da banda pop mexicana RBD, em um arrastão realizado na saída do show da Soy Rebelde Tour, realizado no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Os suspeitos - um deles já tinha registro criminal por roubo - foram detidos pela Polícia Militar (PM), que os levou para o 34º Distrito Policial (DP), Vila Sônia.

As vítimas do furto também procuraram o 91º DP para registrar queixa e quatro aparelhos foram recuperados e devolvidos às vítimas.

Nunca pensei que eu presenciaria um arrastão na saída do show do RBD. Vamos ter um aumento no policiamento nos próximos shows ou vamos estar sujeitos a passar por isso de novo? #RBD #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/fN9R6rxDj9 — MD (@michaelhdouglas) November 13, 2023







Infelizmente, essa não é a primeira vez que os fãs da banda RBD, fenômeno musical no Brasil devido ao sucesso da novela mexicana “Rebelde” exibida pelo canal SBT no país, sofrem com a violência na saída dos shows.





Nos dias 9 e 10 de dezembro, quando o grupo se apresentou no Rio de Janeiro , houve registro de ao menos dois arrastões, também durante a saída dos fãs no entorno do Estádio Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão.