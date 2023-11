Reprodução Ricardo Nunes





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta terça-feira (7) que não vai criar nenhuma taxa para enterrar fios da rede elétrica. O posicionamento ocorre um dia após ele levantar a hipótese de fazer uma cobrança para realizar o serviço de aterramento na capital paulista.

"Em hipótese alguma vai ter taxa", falou Nunes em entrevista à GloboNews. Questionado sobre a declaração dada na noite de ontem (6), o prefeito disse que ela foi tirada do contexto. Segundo o emedebista, sele apenas revelou que estava conversando com a Enel sobre cobrança de uma “taxa de contribuição”, ou seja, uma espécie de doação por parte dos moradores do município.

Ricardo explicou que a proposta da Enel é autorizar moradores a se reunirem e pagarem voluntariamente o aterramento dos fios na região que moram. O presidente da empresa, Max Xavier Lins, confirmou mais cedo que essa ideia tem sido debatida desde outubro do ano passado.

Nunes contou que a cidade irá usar dinheiro da economia feita com a instalação de luzes led para poder fazer o serviço.

“O que a gente conseguiu, até por conta de uma economia na energia, porque a gente chegou em 99% da rede pública com lâmpadas de led, foi reduzir o valor do gasto da prefeitura com a energia. A gente tem um valor dentro do fundo municipal de iluminação, que é arrecadada do serviço da Cosip (Custeio do Serviço de Iluminação Pública). Portanto, o contribuinte já paga um valor na sua conta de energia. E usar parte desse recurso para fazer enterramento do fio”.

"Tive reuniões com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, porque as concessionárias se recusam a ter esse gasto. Estávamos arrumando formas de poder acelerar este processo. E uma das propostas que a Enel havia trazido, já desde outubro do ano passado, era de fazer uma ação de propor às pessoas para que eles pudessem se cotizar e, quem quisesse, pudesse fazer ali o pagamento. E eu me coloquei à disposição para as pessoas que desejarem fazer o enterramento. Se não estiver dentro do nosso plano, temos um plano para fazer, para poder acelerar e poder até usar uma parte do recurso para contribuição e, assim, incentivar o enterramento de fios. A prefeitura não fará, nunca pensei em fazer, não existe a mínima hipótese de estipular uma taxa obrigatória", concluiu.





Tempestade em São Paulo

Na última sexta (3), uma tempestade atingiu a Grande São Paulo, afetando em maior escala a capital paulista. Mais de 400 mil domicílios ficaram sem luz durante quatro dias, causando transtornos e irritação para milhares de paulistanos.

Atualmente, a cidade de São Paulo tem 20 mil km de fios aéreos e apenas 0,3% da rede totalmente subterrânea, de acordo com dados da Telcom.

Em 2017, o ex-prefeito João Doria (PSDB-SP) afirmou que iria enterrar 52 km de fios no Centro de São Paulo até julho de 2018. Porém, não cumpriu a promessa.

Na manhã de hoje, a Enel relatou que 200 mil casas ainda estão sem energia elétrica na Grande São Paulo. A promessa era que o serviço estaria funcionando 100% ainda na noite desta terça.