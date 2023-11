João Revedilho/Portal iG Alesp investiga a Enel





A CPI da Enel, que foi instaurada antes da privatização, deve convocar o presidente da concessionária para prestar esclarecimentos sobre a queda de funcionários da empresa entre 2019 e 2023.

Segundo informações, a Eletropaulo tinha sete mil funcionários. Com o tempo, esse número foi caindo e chegando em 3,9 mil trabalhadores agora que a responsável é a Enel.

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que é diretor-presidente da comissão da Enel na Alesp, relatou ao Portal G1 que o colegiado aprovou um requerimento que pede a convocação do presidente da empresa para prestar esclarecimentos para Alesp.

“O que nós assistimos nos últimos dias é o mais puro retrato do descaso e do desrespeito da concessionária com a população. Há anos, o que vemos é queda de funcionários e um aumento de demanda de consumidores que mostra a insuficiência do efetivo atual da ENEL. São inúmeros problemas que a CPI tem apurado que evidência isso”, relatou.

A previsão é que o presidente da empresa esteja na Alesp no dia 22 de novembro. Porém, como a concessionária tenta reestabelecer a normalidade da energia elétrica, a data pode sofrer alterações.

“O temporal da última sexta mostra o quão importante essa CPI será para o Estado. Vamos trabalhar com ainda mais empenho para garantir não só a melhora do serviço como também a responsabilização da concessionária pelos prejuízos causados. Não aceitaremos mais tanto descaso”, completou Auricchio.

Um novo pedido de abertura de CPI foi feito nesta segunda. A vereadora Luana Zarattini (PT) quer uma investigação sobre “falhas, irregularidades e ilegalidades da Concessionária Enel”.

O Ministério Público de São Paulo também comunicou que fará uma investigação contra a Enel devido à suposta omissão no restabelecimento de energia na Grande São Paulo.





Tempestade em São Paulo

No feriado prolongado, tempestades atingiram a Grande São Paulo e sete pessoas morreram em seis cidades: São Paulo, Santo André, Suzano, Osasco, Ilhabela e Limeira.

A Enel relatou que 413 mil pessoas seguem sem energia elétrica, segundo boletim divulgado à imprensa n manhã desta segunda.

A empresa declarou que a energia será restaurada 100% apenas na manhã de terça (7).