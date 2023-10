Divulgação/Seduc SP Provão Paulista será aplicado apenas na capital para alunos do IFSP

Alunos dos campi do interior do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) estão se mobilizando para que o governo do estado permita que eles realizem o Provão Paulista em suas cidades, assim como os estudantes da rede estadual.



O Provão Paulista é uma espécie de vestibular alternativo que dá acesso a mais de 15 mil vagas na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e nas Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).

As provas, que acontecem nos dias 28 e 29 de novembro para estudantes da 3ª série do Ensino Médio e nos dias posteriores para alunos das 1ª e 2º séries, serão aplicadas nas próprias unidades escolares para quem estuda na rede estadual de São Paulo. Já para os alunos do IFSP, os exames serão aplicados na capital paulista. Segundo o governo do estado, essa regra estava prevista em edital e foi amplamente divulgada (leia nota completa no final da matéria).

Geridos pelo governo federal, os institutos federais estão presentes em 36 cidades do estado de São Paulo, algumas em distâncias de mais de 600 quilômetros da capital paulista, como Presidente Epitácio e Ilha Solteira. Ao todo, cerca de 3,5 mil alunos do IFSP estão inscritos no Provão Paulista.

Através das redes sociais, os alunos do IFSP do interior se mobilizam para conseguirem realizar o Provão Paulista em suas cidades. Em abaixo-assinado divulgado nas plataformas digitais, os estudantes do IFSP de Hortolândia chamam a decisão do governo do estado de aplicar as provas na capital de "preocupante e injusta".

"Essa decisão prejudica estudantes que residem em regiões mais afastadas, tornando a participação no exame um desafio logístico e financeiro. A situação se agrava ainda mais com a realização de uma prova em dois dias, tornando ainda mais dispendiosa a estadia em hotéis", dizem os alunos. "A acessibilidade e a equidade na educação devem ser prioridades, e isso inclui a aplicação de exames de ingresso", completam.

Reitor pede mudança



Nesta quinta-feira (26), o reitor do IFSP, Silmário Santos, encaminhou um ofício ao secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, pedindo pela aplicação do Provão Paulista nas cidades de origem dos estudantes do IFSP.

"Após homologação das inscrições, recebemos a informação de que todos nossos estudantes inscritos deveriam ir para a cidade de São Paulo para realizar a prova. E aqui reside o desafio: muitos de nossos estudantes têm dificuldade de deslocamento da cidade de residência para a capital a fim de parcipar do Provão Paulista", diz ele no documento.

No ofício, o reitor do IFSP reconhece "que a logísca de organizar exames em diversos municípios pode ser desafiadora", mas diz que o instituto federal está "disposto a colaborar no que for necessário para viabilizar essa proposta".

Questionada pela reportagem sobre o ofício do reitor do IFSP, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo reiterou que as provas acontecerão na capital. Leia a nota completa:

"O Provão Paulista Seriado tem sido amplamente divulgado nos canais da Secretaria da Educação e pela imprensa desde seu lançamento, assim como todas as suas fases. Todas as regras de participação foram publicadas em decreto e em edital no Diário Oficial do Estado. Ambas as publicações estendem a participação no Provão a alunos de redes públicas de todo o país e a resolução deixa claro que os alunos das demais redes estaduais municipais e federais deveriam realizar provas na capital do estado de São Paulo.

Lembrando que a política pública do Estado de São Paulo foi concebida para gerar equidade e com foco nos alunos do ensino médio das redes estadual e municipais do Estado de São Paulo, respeitando o princípio constitucional do federalismo.

A inscrição para alunos de fora das redes estadual e municipais de São Paulo esteve aberta entre 29 de setembro e 6 de outubro. Foram realizadas inscrições de alunos de estados de todas as regiões, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul. Para os alunos de outras redes e entes federativos inscritos no Provão Paulista Seriado, a prova será realizada na capital paulista".