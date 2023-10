Reprodução Ministro Flávio Dino





O governo federal anunciou nesta segunda-feira (30) a convocação de pelo menos 20 analistas de diferentes regiões do Brasil para colaborar com a Polícia Civil do Rio de Janeiro na luta contra as atividades financeiras e a lavagem de dinheiro ligadas ao crime organizado no estado.

A iniciativa vem em meio à crescente preocupação com a segurança pública no Rio de Janeiro e visa restringir as operações financeiras do tráfico de drogas e das milícias que atuam na região.

O Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), está programando uma reunião na sede do ministério com a participação de autoridades do estado fluminense.

O encontro tem como principal objetivo discutir estratégias para combater a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas, incluindo o tráfico de drogas e as milícias.

Para atingir esse objetivo, o governo federal planeja oferecer apoio ao Rio de Janeiro na identificação de movimentações financeiras suspeitas em empresas de diversos setores, incluindo gás, internet, imóveis, distribuição de bebidas e pequenos comércios, que operam em áreas controladas por traficantes e milicianos.





A reunião contará com a participação do secretário-executivo do Ministério da Justiça, o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, o secretário-chefe da Casa Civil do estado, e o delegado do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro.

Na semana anterior, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), anunciou a criação de uma força-tarefa dedicada a investigar as fontes de lavagem de recursos associadas às milícias e ao tráfico de drogas.