Reproduçao TV Globo Carro da PM chegou ao local após a ocorrência

O PSOL emitiu uma nota em que exige das autoridades uma investigação “rigorosa e eficiente” no assassinato do irmão da deputada federal Sâmia Bomfim e outros dois médicos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No comunicado, o partido cobra que os “responsáveis sejam identificados e punidos de acordo com a lei”. Na madrugada desta quinta (5), por volta da 1h, os médicos Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida foram assassinados a tiros em um quiosque.

Um quarto médico ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Os três médicos que faleceram tinham especialidade em ortopedia, eram ligados à Universidade de São Paulo (USP) e estavam na capital fluminense para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), emitiram comunicados afirmando que se trata de uma “execução”, e que a Polícia Federal investiga o caso, visto que uma das vítimas está ligada a dois parlamentares – Sâmia e Glauber Braga (PSOL-RJ), ambos casados.

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), postou em suas redes sociais que assumiu o “compromisso de dar uma pronta resposta sobre a autoria e motivação desse assassinato bárbaro, que tirou a vida de três médicos e feriu outro na Barra da Tijuca”.

"Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução”, disse a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), colega de bancada de Sâmia Bomfim. “Exigimos uma investigação profunda sobre a motivação desse crime bárbaro”, escreveu nas redes sociais.

Imagens de câmeras de segurança mostram que os quatro médicos estavam sentados em uma mesa do quiosque quando três homens, vestidos com roupas pretas, desceram de um carro branco e dispararam contra o grupo. Depois, os criminosos retornaram ao veículo e foram embora, sem roubar nada.