Valter Campanato/Agência Brasil - 12/07/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu ser necessário resolver problemas no PL antes de pensar nas eleições de 2024. A declaração foi dada em um evento promovido pela extrema-direita em Belo Horizonte (MG).

Bolsonaro afirmou que conversou com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, e que alinhará para resolver pendências com candidatos nas principais capitais do país. Ele chegou a citar a cidade de São Paulo, que tem como possível apoio o prefeito Ricardo Nunes (MDB), como um ‘problema’ a ser solucionado.

“Faço um apelo para quem está nos assistindo, temos eleições municipais no ano que vem, estamos acertando o partido, aparecem alguns problemas. Conversei com nosso presidente na semana passada”, declarou o ex-presidente.

“Temos alguns outros problemas por aí, vão pintar alguns problemas em São Paulo, a gente vai resolver isso tudo”, concluiu.

Nunes tem trabalhado para conquistar o apoio de Bolsonaro para alavancar sua candidatura nas eleições de 2024. Entretanto, o ex-presidente tem ficado incomodado com as ações do prefeito paulistano nas últimas semanas.

Na visão da cúpula do PL, Ricardo Nunes tem deixado Jair Bolsonaro em ‘banho-maria’ para evitar desgastes com a imagem em baixa do ex-presidente. Ao mesmo tempo, o prefeito tenta usar o nome do ex-presidente para conseguir manter o nível de popularidade e bater o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que lidera as pesquisas de opinião.

Ao iG, Nunes afirmou que não há preocupações com as investigações que rondam Jair Bolsonaro, entretanto, aliados do prefeito tem admitido incomodo com a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que pode comprometer o ex-presidente politicamente.