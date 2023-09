Reprodução Ministro José Múcio





O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, fez uma declaração enfática nesta sexta-feira (22) em relação aos recentes relatos sobre supostos planos golpistas discutidos por militares de alta patente no Brasil. Múcio afirmou que é essencial identificar os nomes dos militares envolvidos nesses planos, a fim de que eles possam ser devidamente responsabilizados.

A controvérsia surgiu a partir das revelações do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, em sua delação, alegou que altos escalões das Forças Armadas teriam debatido a possibilidade de um golpe militar em uma reunião com Bolsonaro após o segundo turno das eleições de 2022, conforme informações do O Globo e UOL.

A CPMI dos Atos Golpistas, criada no Congresso Nacional para investigar essas alegações, planeja ouvir figuras militares, incluindo o general da reserva Augusto Heleno e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, sobre o assunto.





A CPMI busca esclarecer os detalhes dessas discussões e verificar a veracidade das alegações feitas por Mauro Cid.

Múcio enfatizou a importância de que a CPMI dos Atos Golpistas e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, compartilhem os nomes dos militares supostamente envolvidos em tais planos. Ele acredita que isso é fundamental para tomar as medidas necessárias em relação a essas pessoas.