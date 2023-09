ig Baleia Rossi em entrevista ao Política Real Podcast, de Wilson Pedroso

Os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, dos Transportes, Renan Filho, e das Cidades, Jader Barbalho Filho, todos do MDB, farão campanha pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes na capital de São Paulo. Eles estarão em lado oposto ao do presidente Lula, que está fechado com Guilherme Boulos.

O cenário para as eleições de 2024 foi confirmado pelo presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, ao consultor eleitoral e analista político Wilson Pedroso, durante entrevista no Política Real Podcast. O episódio gravado nesta semana vai ao ar na quinta-feira (14), a partir das 19 horas, nos canais do Youtube e Spotify.

"A principal eleição do MDB, no Brasil, é a reeleição do prefeito Ricardo Nunes", disse Baleia Rossi. "A Simone vai fazer campanha pro Ricardo, o Jader Filho vai fazer campanha pro Ricardo, o Renan Filho, da mesma forma. O MDB, como um todo, está unido e torno do Ricardo”, completou.

Baleia Rossi admitiu que o apoio do partido e dos três ministros vai na contramão do caminho a ser seguido por Lula, mas procurou minimizar a situação: “Nós respeitamos acordos políticos também. O presidente Lula, na eleição presidencial, fez um acordo com o PSOL, do Boulos, que para receber o apoio do Boulos, apoiaria ele (sic) para prefeito. E vai cumprir o acordo que tem”.

Questionado por Wilson Pedroso sobre a possibilidade de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, Baleia Rossi não descartou: “Apoio, a gente recebe. Não dá: ‘ah, eu não quero o apoio do A, B, C, D ou E’. (...) Não vejo dificuldade na costura dessas alianças. Eu acho que nós temos que juntar todos aqueles que querem o melhor para a capital”, concluiu.