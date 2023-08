undefined Lula e Boulos

O Partido dos Trabalhadores (PT) não deve lançar candidato à Prefeitura de São Paulo pela primeira vez na história. A legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar apoio à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos neste sábado (5).



"Apoiar Boulos tem coerência com a estratégia que deu certo na eleição de Lula, de construir uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo" afirma Laércio Ribeiro, presidente do diretório da capital paulista do PT, ao jornal O GLOBO.



A capital paulista já teve três prefeitos do partido: Luiza Erundina (1989-93), Marta Suplicy (2001-04) e Fernando Haddad (2013-16).

Em 2016, o psolista retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad na eleição estadual. Em troca, Boulos recebeu a promessa de apoio em 2024.

No ano passado, ele perdeu a corrida o governo paulista para Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno, mas conseguiu garantir uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Dentro do PT, há divergências quanto à candidatura do líder do movimento dos sem-teto. Integrantes da legenda avaliam que será difícil para Boulos conquistar votos no centro politico, já que o opositor deve ligá-lo ao radicalismo.

O mesmo deve acontecer em outras capitis do país, como Rio e Recife, cidades em que a legenda deve compor com os atuais prefeitos, Eduardo Paes (PSD) e João Campos (PSB), respectivamente.

Em Salvador o partido ainda não definiu a estratégia. Por lá, disputam a prefeitura o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), José Trindade (PSB), e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB). O PT nunca teve o prefeito da capital baiana, mesmo no auge da popularidade de Lula no estado.

Nas eleições de 2024, o PT deve priorizar cidades com mais de cem mil eleitores e onde há nomes competitivos. Em 2020 o PT saiu das eleições sem conseguir angariar uma capital sequer.