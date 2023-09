Reprodução/redes sociais Walter Delgatti e Carla Zambelli foram alvos de uma operação da PF

Os advogados da deputada Carla Zambelli (PL-SP) pediram para que a Polícia Federal adie mais uma vez o depoimento da parlamentar, que é investigada por ter pagado para o hacker Walter Delgatti para invadir as contas do Conselho Nacional de Justiça e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O primeiro depoimento estava marcado para 7 de agosto e foi adiado após a defesa de Zambelli alegar que não teve acesso à íntegra do processo. A PF atendeu ao pedido dos advogados no mês passado.

Ao iG , Daniel Bialski, advogado da deputada, enviou o pedido encaminhado ao STF. O documento pede as informações processuais na íntegra, incluindo as oitivas realizadas nas últimas semanas pelo hacker Delgatti.

"Essa defesa, após a autorização mencionada, diligenciou para obtenção de cópia integral do procedimento. Ocorre que, quando da análise das cópias, notou que alguns atos processuais não estavam acostados aos autos no Supremo Tribunal Federal, principalmente algumas oitivas realizadas nas últimas semanas", diz os advogados de Zambelli.

Delgatti revelou em depoimento que a deputada o financiava para fazer diversas irregularidades, incluindo tentativas de invasão das urnas eletrônicas, celulares de ministros do STF, além dos sistemas do TSE e CNJ. Ele resolveu contar tudo à PF por medo de morrer, segundo a defesa do hacker.

Os advogados de Zambelli se comprometem a contatar a PF para agendar uma nova data para o depoimento da deputada "assim que for concedida referido acesso à totalidade dos elementos materializados nos autos". A Polícia Federal ainda não respondeu ao pedido da defesa.