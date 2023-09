Reprodução Advogado de defesa e desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva

O advogado e desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que defende o 1º acusado pelo Ministério Público Social, o bolsonarista Aécio Lúcio Costa Pereira, disse que o ministro Luis Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça tentou o intimidar e que o julgamento dos acusados pelo STF é inconstitucional.



"Eu fui informado que o Conselho Nacional de Justiça através do ministro Luis Felipe Salomão abriu um procedimento disciplinar para apurar minha conduta enquanto magistrado. Digo a vossa excelência, ministro Salomão, que vossa excelência tentou me intimidar, mas não intimida", alegou o desembargador e advogado de defesa.



O desembargador Sebastião Coelho da Silva também é investigado por incitação a atos golpistas e utilizou sua fala para questionar a ação do MP.



"O Ministério Público tem os dados que coloca Aécio dentro desse processo como membro de uma organização criminosa cuja missão era executar, recebendo a ordem como mentor intelectual, o financiamento de que possivelmente financiou essa tentiva de golpe. Então se ele tinha uma missão específica. Então, caberia ao MP dizer qual missão específica ele tinha. A citação dos trezentos e poucos reais nada mais fez do que pagar a sua passagem para Brasília", justificou.



Os ministros do STF avaliam a conduta individual de 4 acusados pela invasão, depredação das sedes dos Três Poderes e participação em tentativa de golpe de estado contra as instituições democráticas.





Para a PGR, a intenção dos golpistas era impedir o funcionamento dos poderes constitucionais, incitando o Exército a sair às ruas para 'consolidar' um golpe de estado.



"É importante registrar também que o Brasil há muito deixou de ser uma República das Bananas, e hoje goza de prestígio Internacional nas grandes democracias. Golpe de estado é página virada na nossa história", disse o subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos.