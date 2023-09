Reprodução TV Globo - 12/09/2023 Marcela Pinno, cabo da PMDF agredida durante os atos golpistas

A CPMI dos atos golpistas ouve nesta terça-feira (12) a policial militar do Distrito Federal Marcela Pinno. Ela declarou ao colegiado que nunca esteve "diante de tamanha agressividade" quanto nos ataques de 8 de janeiro.

"Jamais, nesses quatro anos de atuação, estive diante de tamanha agressividade como foi em 8 de janeiro", disse a PM.

No dia da invasão, a cabo foi arremessada de uma das cúpulas do Congresso Nacional a uma altura de aproximadamente 3 metros enquanto tentava impedir os invasores.

Reprodução Capacete de policial atirada de cúpula do Congresso durante atos golpistas

"Foi um dos confrontos mais violentos que tivemos. Eles [comandantes] ordenaram que posicionássemos a tropa na cúpula. No momento que começamos o posicionamento, os manifestantes começaram a nos cercar na N1", contou a PM.

A militar relatou ainda que os invasores utilizavam das estacas das bandeiras para atacar.

“Eles se valeram de materiais que estavam à disposição deles. Usavam as estacas das bandeiras para nos atacar, os gradis que foram arrancados lançavam contra a tropa de choque. A pedra portuguesa da Praça dos Três Poderes. Além dos coquetéis molotov”, detalhou.

"Voltei para socorrer meus colegas, com meu escudo. Por volta de 20 pessoas estavam mais violentas. Eles nos atacaram com os gradis, a própria estrutura que é feita para impedir que eles invadam o gramado [...] Um coquetel molotov chegou a bater no meu escudo, mas ele falhou. Fomos jogados, empurrados mesmo, do alto da cúpula. Eu caio de 3 metros de altura e, depois, consigo retornar pela lateral do Congresso", disse Pinno.

Na época, Marcela Pinno era soldado da PMDF e foi promovida pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) a cabo em maio deste ano pelo ato de bravura.