Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Deputada Tabata Amaral





A deputada federal Tabata Amaral está atualmente em negociações com o marqueteiro argentino Pablo Nobel para que ele lidere sua campanha à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. Nobel, que teve experiência em campanhas políticas no Brasil, trabalhou na bem-sucedida campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) para o governo do estado de São Paulo e também esteve à frente da pré-campanha malsucedida de Sergio Moro à Presidência em 2022.

No último domingo (3), Tabata Amaral gravou inserções partidárias para o PSB, destacando a Vila Missionária, o local onde nasceu e cresceu em São Paulo. A intenção das inserções é apresentar a deputada ao eleitor paulistano, já que ela é pré-candidata à prefeitura da capital paulista.

De acordo com informações da Folha de S.Paulo, as conversas entre Tabata Amaral e Pablo Nobel estão em andamento, mas ainda não foi fechado um acordo definitivo.

Além de lidar com as negociações com o marqueteiro, Tabata Amaral também precisa convencer o PSB de que é a melhor opção para a legenda na disputa eleitoral. Há discussões em andamento entre lideranças do partido com Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a formação de uma frente ampla progressista em São Paulo.

No entanto, a tendência é que o PSB e o PDT se unam e apresentem uma chapa conjunta, o que poderia resultar na inclusão de Tabata Amaral e do apresentador de televisão Datena no mesmo grupo.





Quem é Pablo Nobel?

Pablo Nobel, nascido na Argentina, tem décadas de experiência em campanhas políticas no Brasil. Ele desempenhou papéis importantes nas eleições de 2002, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito, assim como nas eleições de 2014, apoiando Aécio Neves (PSDB-MG), e em 2018, apoiando Geraldo Alckmin (PSB-SP). Nas duas últimas eleições, sua atuação resultou em derrotas.

Nobel também liderou a pré-campanha de Sergio Moro à Presidência em 2022, participou da coordenação digital da campanha de Jair Bolsonaro em 2018 e trabalhou na disputa eleitoral de 2022 apoiando Tarcísio de Freitas na corrida pelo governo de São Paulo.