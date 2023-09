Reprodução Márcio França segue como ministro, mas chefiará outra pasta





O governo Lula confirmou nesta quarta-feira (6) que Márcio França deixará o Ministério de Portos e Aeroportos, sendo substituído por Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), e assumirá a pasta de Micro e Pequenas Empresas, que será criada nos próximos dias.



“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quarta-feira (6/9) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com os deputados federais Silvio Costa Filho (Rep-Pernambuco) e André Fufuca (PP-MA). Os deputados foram convidados, respectivamente, para os ministérios dos Portos e Aeroportos e do Esporte, e aceitaram o convite. A nomeação e posse serão realizadas no retorno do presidente Luiz Inácio lula da Silva da reunião do G20. O ministro Márcio França assumirá a nova pasta das Micro e Pequenas Empresas”, diz nota oficial do Palácio do Planalto.

França apoiou Lula no primeiro turno das eleições do ano passado, inclusive sendo candidato ao Senado pela base do petista.



Ao perder a eleição, Márcio foi convidado para ser ministro de Portos e Aeroportos. Com nove meses no comando da pasta, o ex-governador de São Paulo precisou ser convencido para aceitar o Ministério de Micro e Pequenas Empresas.







A pasta será criada após Geraldo Alckmin, vice-presidente, pedir a Lula que deixasse França no governo.



Com a mudança, Portos e Aeroportos ficará nas mãos de Silvio Costa Filho. A troca ocorre após uma série de negociações entre o governo e o Centrão.



Lula espera ganhar cerca de 70 votos na Câmara ao colocar Costa Filho e André Fufuca no Palácio do Planalto.