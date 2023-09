Reprodução/TV Lula fez pronunciamento na véspera do 7 de setembro





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta quarta-feira (6) sobre o Dia da Independência do Brasil. O pronunciamento começou às 20h30 (horário de Brasília) e durou cerca de nove minutos e foi exibido em cadeia nacional de TV e rádio.

O chefe do Executivo apresentou uma série de medidas adotadas no seu governo, principalmente na área econômica. "Amanhã é dia de comemorar a independência do Brasil. O Brasil voltou a sorrir. Nosso país voltou a crescer com inclusão social, distribuindo renda e combatendo as desigualdades", comentou.



O petista destacou a importância das famílias estarem unidades após a sua vitória, defendeu o fortalecimento da democracia após os ataques golpistas e terroristas de bolsonaristas no 8 de janeiro deste ano, em Brasília e falou sobre a soberania nacional.

"A independência do Brasil ainda não está terminada. Ela precisa ser construída a cada dia, por todos nós, sobre três grandes alicerces: democracia, soberania e união. Democracia é a matéria prima para a realização dos nossos sonhos. Democracia é o direito de participar das discussões que impactam as vidas das pessoas. Por isso, fizemos o Plano Plurianual mais participativo da história, para traçar as principais metas do governo para os próximos quatro ano", acrescentou.



"O segundo alicerce da independência é a Soberania. Soberania é defender nossas empresas estratégicas, nossos bancos públicos, nossas riquezas minerais e fortalecer nossa agricultura e nossa indústria. É preservar a Amazônia e os demais biomas. É falar de igual para igual com qualquer país. Soberania é combater todas as formas de desigualdade – seja de renda, de gênero ou de raça. Soberania é garantir a soberania do povo brasileiro. Um povo soberano é um povo sem fome, com emprego decente, com acesso à saúde e à educação e com esperança", enfatizou.



O chefe do Executivo usou um tom moderado e enfatizou que a bandeira do Brasil é um símbolo do povo brasileiro, não pertencendo a um presidente ou qualquer outra autoridade. O objetivo foi demonstrar seu interesse na pacificação do país.

"O terceiro alicerce da independência é a União. E união só se faz sem ódio. Investimos no diálogo com o Congresso Nacional, os governos estaduais, as prefeituras, o Poder Judiciário, os partidos políticos, os sindicatos e a sociedade organizada. Por isso, amanhã não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união. O dia de lembrarmos que o Brasil é um só. Que sonhamos os mesmos sonhos. Podemos ter sotaques diferentes, torcer para times diferentes, seguir religiões diferentes, ter preferência por este ou por aquele candidato, mas que somos uma mesma grande nação, um único e extraordinário povo", completou.







Lula estará no desfile cívico do 7 de setembro

Nesta quinta-feira (7), Lula participará o tradicional desfile de 7 de setembro, com expectativa de que seja mais comedido que nos últimos anos. São esperados cerca de 3 mil militares no desfile para um público de 30 mil pessoas.

Além do petista, os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, devem acompanhar o evento. Outros ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Geraldo Alckmin (Indústria) são esperados para o desfile.