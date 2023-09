MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Mininstro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino disse ver o modelo de voto sigiloso como "possível"

O Ministro da Justiça e Segurança Públoca, Flávio Dino, disse ver como "possível" um modelo de voto sigiloso no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele, entretanto, negou que seja o momento certo para debater sobre o assunto.



A fala de Dino acontece pouco depois de Lula (PT) declarar que “a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte”. Segundo o presidente da República, o sigilo do voto evitaria sentimentos de "raiva" contra os integrantes da Corte.

Flávio Dino evitou defender o modelo sugerido pelo presidente, mas disse que a mudança não tornaria as decisões do STF menos transparentes.

“É um modelo possível. Eu não tenho elementos a essa altura para dizer que um modelo é melhor do que o outro. Apenas acentuar que em ambos há transparência, em um se valoriza mais a posição transparente do colegiado, no outro se privilegia a ideia de cada um votando separadamente”, disse.

E acrescentou: “Volto a dizer, não é um debate para agora, para este governo, para este congresso, mas em algum momento eu acho que é um debate importante para a nossa nação”.