TV Câmara/Reprodução Ronaldinho Gaúcho em depoimento à CPI das Pirâmides

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho compareceu à CPI das Pirâmides Financeiras nesta quinta-feira (31) e negou ser fundador e sócio-proprietário da 18K Watches, apontada pelo Ministério Público Federal como promovedora de pirâmide financeira. Segundo a investigação, a empresa prometia rendimentos de até 2% ao dia, mas deixou investidores com um prejuízo milionário.



Ronaldinho disse, em suas considerações iniciais, que nunca teve ligação com a 18K Watches. Segundo ele, seu nome foi usado indevidamente pela empresa, que teria utilizado sua imagem para fazer propaganda para a venda de relógios.

"Não é verdade que sou fundador e sócio-proprietário da empresa. Eu nunca fui sócio da empresa. Os sócios utilizaram indevidamente o meu nome para criar a razão social dessa empresa. Inclusive eu já fui ouvido pelo MPSP e pela PCRJ, na condição de testemunha. Eu jamais autorizei a utilização do meu nome e imagem pela empresa", afirmou.

O ex-jogador disse que tinha um contrato com a empresa 18k Watchs para licenciar uma linha de relógios com a sua imagem. No entanto, nunca autorizou o uso de sua imagem para a venda de criptomoedas. "Nunca foi autorizado que a 18k Ronaldinho utilizasse meu nome e minha imagem ou apelido na razão social da empresa. Fui vítima", continuou.

Ronaldinho já havia faltado a duas convocações anteriores. Ele alega, porém, nunca ter sido intimado a prestar depoimento. Segundo ele, foram feitas tentativas de marcar o depoimento, mas a CPI nunca respondeu aos e-mails da defesa do ex-atleta.

“Se vocês pedirem para a CPI a prova da minha intimação, verão que inexiste. O meu irmão recebeu a intimação no dia 21/08/2023 e informou que não poderia fazer parte presente no dia seguinte pela manhã, em Brasília. Disse que não teria tempo hábil, tendo solicitado o agendamento de nova data. No dia seguinte, 22/08/23, meu irmão foi comunicado da nova data 24/08/23. O meu irmão me avisou dessa nova data e, prontamente, eu comprei a passagem aérea para o dia 23/08/2023, mesmo não tendo sido intimado para a CPI”, justificou