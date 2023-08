Joédson Alves/Agência Brasil Presidente anunciou em live a criação de um novo ministério

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (29) que seu governo deve criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. A afirmação foi feita durante sua live semanal na internet, o "Conversas com o Presidente".

Com a decisão, o número de ministérios sobe para 38. O anúncio ocorre em meio às discussões sobre reforma ministerial: André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) já foram confirmados como novos ministros, falta decidir quais pastas assumirão.

"Nós vamos criar – eu estou propondo a criação do ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais", revelou. "Para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade", disse.





Lula defendeu, ainda, que muita gente quer emprego com carteira assinada, mas que outros querem empreender e, por isso, seu governo precisa dar ferramentas para ajudar esse público.

Como noticiou o iG, o chefe do Executivo retomou, ontem (28), as discussões sobre a reforma ministerial. No Congresso, houve movimentação para que se aprovasse o novo marco fiscal, reajuste do salário mínimo e a nova faixa de isenção do Imposto de Renda.

A expectativa dos parlamentares era de que Lula agisse de forma semelhante à indicação de Celso Sabino (União-PA) ao Ministério do Turismo: havia a promessa de que assumiria a pasta, mas ela só se concretizou quando a reforma tributária foi aprovada.