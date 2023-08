Cristiane Batista/Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas e Lula conversando durante visita em São Sebastião





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está planejando uma série de visitas à região Sudeste do Brasil na próxima semana. Suas agendas incluem compromissos em São Paulo e Minas Gerais, com o intuito de discutir questões políticas e econômicas com líderes regionais.

Na cidade de São Paulo, Lula tem como objetivo explorar oportunidades de investimentos e promover diálogos construtivos com representantes do governo estadual. Além disso, está planejado um evento conjunto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), onde temas relevantes para o desenvolvimento da região estarão em pauta.

'Vamos tentar fazer um ato, vamos tentar a participação do governo do estado. Se quiser participar, se não quiser participar, a gente fará o ato do mesmo jeito. Mas, como nós somos civilizados, nós vamos fazer e convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que vamos assumir é com ele também', disse nesta terça-feira (29) em entrevista ao Conversa com o Presidente.

Entre as possibilidades de colaboração, se destaca a discussão sobre o apoio do governo à construção da ferrovia que ligaria Campinas a São Paulo, um projeto que pode contar com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Se vamos emprestar dinheiro do governo federal, do BNDES, para fazer a ferrovia Campinas-São Paulo, nós queremos que o governador esteja presente, afinal de contas é o estado de São Paulo que vai fazer”, comentou.





Tarcísio, afilhado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), se encontra em uma posição estratégica nessa aproximação. Há especulações sobre a inclusão do partido de Freitas, o Republicanos, na equipe ministerial de Lula. O deputado Silvio Costa Filho, do estado de Pernambuco, desempenhará um papel crucial ao levar uma parcela da sigla para integrar a base de apoio ao petista.

Lula, em entrevistas recentes, tem abordado a relevância das relações políticas com os partidos PP e Republicanos. Essas movimentações sugerem uma busca por ampliar suas alianças e construir um cenário político diversificado em meio ao atual panorama nacional.