Divulgação/Governo de São Paulo Vista aérea de São Paulo, cidade mais populosa do país.

Centro de São Paulo quebra recorde com um roubo a cada meia hora nos primeiros sete meses do ano, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A análise considera a série histórica desde 2001. O 3º Distrito Policial - Campos Elíseos lidera em registros de assaltos.

A região central teve 13.480 ocorrências de roubo entre janeiro e julho de 2023, o maior número para esse período desde 2001. O cenário pode ser ainda pior, já que estima-se que apenas 40% a 50% dos roubo são notificados nas delegacias, alerta o Coronel José Vicente, conselheiro da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo (USP).

Mais de 130 lojas foram roubadas na Cracolândia desde abril, intensificando a insegurança dos moradores e comerciantes. O aumento da criminalidade fez com que empresas, como a de Daniel Bernardini, encerrassem suas lojas físicas devido a invasões e roubos recorrentes. Bernardini agora opera virtualmente devido à insegurança generalizada na região.

As ações policiais que dispersam os usuários de drogas, acabaram se espalhando mais o problema da desigualdade social na região, aumentando a insegurança e violência que é percebida por moradores e comerciantes.

Isenção de IPTU

A prefeitura propôs um projeto à Câmara do Vereadores que isenta imóveis da região da cobrança do IPTU. O projeto já passou pela primeira votação com 40 votos favoráveis, 6 contrários e 5 abstenções. O texto passará por três audiências públicas antes de uma segunda votação, incluindo um texto substitutivo com possíveis alterações.

O vereador Fabio Riva (PSDB) afirmou que o aumento do número de imóveis isentos requer um estudo de impacto e responsabilidade fiscal. O PT votou contra, e a bancada do PSOL se absteve, levantando questões sobre a seleção de imóveis contemplados.