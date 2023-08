Ricardo Stuckert Indicado por Lula, Zanin é criticado por posicionamentos conservadores

A primeira-dama Janja Lula da Silva comentou nas redes sociais um meme que critica o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Zanin tem irritado a esquerda ao assumir posicionamentos conservadores na Corte.



No Twitter, Janja comentou um vídeo que mostra ela vendo uma imagem borrada de Zanin; ao limpar os óculos, a primeira-dama passa a enxergar o ministro do STF André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O meme é engraçado mas também tem um tantinho de trágico", escreveu Janja. Esse foi seu primeiro comentário sobre as críticas que Zanin vem recebendo, que atingem também Lula por conta da indicação.



Há menos de um mês no STF, o ministro já tomou posições conservadoras que irritaram apoiadores de Lula, se opondo a temas caros à esquerda. Zanin votou contra equiparar ofensas à população LGBTQIAP+ à injúria racial, além de ter sido contra a regulamentação do uso pessoal da maconha. O ministro também concordou com a condenação de homens que furtaram itens avaliados em R$ 100.