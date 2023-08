Geraldo Magela/Agência Senado - 24.08.2023 CPMI ouve sargento do Exército que integrava a equipe da Ajudância de Ordens do ex-presidente da República, Luis Marcos dos Reis

O sargento Luis Marcos dos Reis, outro ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), disse à CPMI do 8 de Janeiro nesta quinta-feira (24) que compareceu nos atos golpistas em Brasília, mas que não promoveu depredação. Ele afirmou que ter ido foi "um ato impensado" e que se diz "arrependido".

Reis afirmou que subiu a "rampa" durante os atos golpistas de 8 de janeiro. "Foi um momento impensado. Arrependi. Mas não tinha ninguém ali embaixo dizendo ‘não pode subir"', disse o militar à Comissão. Ele também confirmou que compareceu em um acampamento golpista "para ver como era".

Preso desde o dia 3 de maio por suspeitas de falsificação no cartão de vacinação do ex-presidente da República – mesmo motivo pelo qual Mauro Cid está preso –, o sargento disse que não participou da tentativa de fraudar a carteira de vacinação.

"Não entrei dentro de nenhum lugar, não vi quebrando. Na hora que cheguei estava sob controle da polícia", disse. A Polícia Federal (PF) encontrou mensagens no seu celular, enviadas a Cid, nas quais dizia para tomar "uma posição aí! Chama os, os caras da reserva aí", indicando rompimentos democráticos. "Para nós entrar em ação [sic]". Em outras mensagens, compartilhou imagens aos contatos com os dizeres "estou no meio da muvuca! Não sei o que que tá acontecendo! O bicho vai pegar".