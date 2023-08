Reprodução/redes sociais Luis Marcos dos Reis, subordinado de Mauro Cid na equipe de ordens de Jair Bolsonaro

O sargento Luis Marcos dos Reis depõe à CPMI dos "Atos Golpistas" nesta quinta-feira (24). A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito investiga a possível participação de agentes públicos em uma tentativa de golpe de estado, após derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições.

Reis é figura central em casos que envolvem movimentações financeiras suspeitas e alegações de envolvimento em atividades controversas, que podem estar ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e membros de sua família, incluindo a esposa de Bolsonaro, Michelle.

Acompanhe:





No depoimento à comissão, Reis deverá responder a questionamentos sobre as movimentações financeiras mencionadas no relatório do Coaf, além de esclarecer suas atividades, relações e possíveis participações nos casos mencionados acima. Alega-se que ele organizava investimentos de um grupo de militares em um "consórcio informal" visando rendimentos mais altos.

Reis também deverá explicar suas alegadas mensagens relacionadas aos atos de 8 de janeiro e sua presença na Esplanada dos Ministérios naquele dia. Ele nega ter participado da invasão a prédios públicos, mas reconhece ter estado no local.

Quem é o Sargento Luis Marcos Reis

Luis Marcos Reis é um segundo-sargento do Exército, e curiosamente trabalhou como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Reis era subordinado de Mauro Cid no Planalto.

O nome do militar entrou no foco dos holofotes devido a transações financeiras questionáveis e supostas conexões com atividades, aparentemente, ilícitas. Veja a seguir:

Casos que Sargento Luis Marcos dos Reis terá de responder à CPMI:





Movimentações Financeiras Atípicas: Reis está sendo investigado por movimentações financeiras consideradas atípicas em sua conta bancária. Um relatório do Coaf identificou uma movimentação de aproximadamente R$ 3,3 milhões entre fevereiro de 2022 e maio de 2023.

Esquema de Investimento : O advogado de Reis alega que seu cliente participava de um esquema informal de investimento. Ele supostamente reunia dinheiro com colegas para investir e dividir os lucros posteriormente.

Pagamento de Contas de Michelle Bolsonaro: Reis também é acusado de pagar algumas contas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Venda de Carro para Tenente-Coronel Mauro Cid: Reis teria vendido um carro para o tenente-coronel Mauro Cid, seu chefe direto na época do Palácio do Planalto.

Suposto Envolvimento em Esquema de Dados Falsos: Reis é suspeito de participar de um esquema que adulterou dados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e auxiliares.

O sargento encontra-se atualmente sob custódia e aguarda seu depoimento, expressando desconforto pela detenção prolongada e rejeitando as acusações mais graves que envolvem o suposto esquema de desvio de relógios e joias e suspostas conexões com os negócios da família Bolsonaro.