Geraldo Magela/Agência Senado - 17.08.2023 Hacker Walter Delgatti Neto depondo à CPMI do 8 de Janeiro

A Polícia Federal (PF) recusou o pedido do Ministério da Defesa para ter acesso a informações sigilosas com a lista de nomes de militares que se reuniram com o "hacker da Vaza Jato" Walter Delgatti Neto.

O pedido foi negado em um ofício assinado pelo delegado Luiz Eduardo Navajas Telles Pereira, que direcionou o Ministério a buscar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo inquérito.

Na sequência da resposta negativa, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, convidou o Ministro da Justiça, Flávio Dino, para um encontro.



O pedido de compartilhamento de informações ocorre em meio a declarações do hacker Walter Delgatti, que afirmou ter participado de um encontro com militares do Ministério da Defesa para tratar a sobre vulnerabilidades em urnas eletrônicas.

O advogado de Delgatti chegou a alegar que seu cliente entrava pelas portas dos fundos do ministério, para se reunir com oficiais das Forças Armadas. Delgatti teria citado esse fato em depoimento na Polícia Federal na última sexta-feira, 18 de agosto.