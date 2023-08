Corpo de Bombeiros MG/Divulgação Acidente matou sete torcedores do Corinthians





No último domingo (20), um trágico acidente envolvendo um ônibus transportando torcedores do Corinthians resultou na perda de sete vidas. As investigações apontam para uma viagem irregular, uma vez que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) confirmou que o veículo não possuía registro ou autorização para transporte interestadual de passageiros.

O acidente ocorreu na madrugada, por volta do KM 520 da rodovia Fernão Dias, na região de Igarapé, localizada na Grande Belo Horizonte. Inicialmente, as autoridades reportaram oito mortes, porém esse número foi corrigido posteriormente para sete vítimas fatais. Além disso, 36 pessoas ficaram feridas, sendo que 27 delas foram encaminhadas para hospitais locais para receber tratamento médico.

Peritos da Polícia Civil de Minas Gerais, ao analisarem os detalhes do acidente, destacaram a ação do motorista, que realizou uma manobra evasiva ao direcionar o ônibus em direção a um barranco. Essa ação evitou uma tragédia ainda maior.

Testemunhas relataram que o motorista emitiu um alerta, informando que os freios do veículo não estavam funcionando devidamente. As circunstâncias do acidente apontam que o condutor perdeu o controle do ônibus ao entrar em uma curva, resultando na colisão com o barranco e no subsequente capotamento.

A empresa responsável pelo trecho, Arteris Fernão Dias, emitiu uma declaração informando sobre o ocorrido. O caso mostra a necessidade de fiscalização rigorosa e conformidade com as regulamentações de segurança no transporte rodoviário de passageiros.

"Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar segurada. O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar e o ônibus já capotou", relatou um dos sobreviventes para o Portal G1.





Veja a nota da ANTT

“Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lamenta e se solidariza com os familiares das vítimas de um acidente de ônibus ocorrido na madrugada deste domingo (20/8) na BR-381/MG, em Brumadinho, com torcedores do time de futebol Corinthians.

A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular. A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais”.