Reprodução/Twitter Ônibus que capotou levava torcedores do Corinthians de volta a São Paulo





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou neste domingo (20) uma nota de pesar pela morte de torcedores do Corinthians em um trágico acidente com um ônibus em Minas Gerais. O comunicado foi publicado nos perfis das redes sociais do chefe do Executivo federal.

"Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas", diz a nota.

Ao menos sete pessoas morreram em um acidente com o ônibus de torcedores do Corinthians na madrugada de hoje, na Rodovia Fernão Dias, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo retornava a São Paulo após o time paulista empatar com o Cruzeiro no Mineirão.

De acordo com a Arteris, o ônibus seguia pelo km 525 da rodovia quando perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. O veículo bateu contra um talude antes de capotar.

O Corpo de Bombeiros informou que 43 torcedores estavam no ônibus no momento do acidente. Aproximadamente dez pessoas ficaram presas nas ferragens.

Viaturas do Samu e da Arteris foram acionadas para auxiliar no socorro às vítimas. Dois helicópteros também estão prestando atendimento.

“A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento”, informou a empresa responsável pela rodovia.

A pista no sentido da capital paulista está interditada e não há previsão de liberação. As autoridades estimam um congestionamento de 4 km na rodovia na manhã deste domingo.

O Corinthians lamentou o ocorrido em uma nota divulgada nas redes sociais.





Confira:

"O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior.

O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos".