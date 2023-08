Reprodução/SBT Sergio Moro e Alexandre de Moraes se encontraram em evento do PP





O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) protagonizou uma tentativa de diálogo na última sexta-feira (19) com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, porém, foi prontamente ignorado. O momento, capturado pelas câmeras do SBT, ocorreu durante o Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial, realizado em Brasília pela Fundação Milton Campos, uma instituição associada ao PP.

Enquanto ambos participavam do evento, Moro tentou engajar Moraes com uma pergunta: "Como é que as coisas estão lá? Agitadas?". No entanto, o ministro Moraes apenas sorriu, evitando qualquer resposta ou interação.

🇧🇷 Sergio Moro (União-PR) tenta puxar assunto com Alexandre de Moraes e é ignorado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. pic.twitter.com/BbdsV8Nbug — Eixo Político (@eixopolitico) August 19, 2023





No decorrer do evento, Moraes discursou, sendo agraciado com aplausos de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), incluindo o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Durante sua fala, Moraes também fez um apelo a Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, instando à celeridade na aprovação da lei que estabelece regulamentação para o uso da inteligência artificial no Brasil.





Expressando sua preocupação, Moraes enfatizou: "Aí entramos naquele ciclo vicioso: se não há regulação, há necessidade da Justiça regulamentar, e aí o Judiciário é acusado de usurpar o Legislativo. Se não existe uma regulação, é necessário decidir".

O ministro também abordou a postergação da votação do Projeto de Lei das Fake News. "Desculpe a sinceridade, mas perdemos a oportunidade de regulamentar essa questão recentemente. Sou a favor de uma regulamentação minimalista, no caso das big techs e das redes sociais. Não devemos especificar tudo, apenas standards [diretrizes básicas], para avançarmos nessa regulação", concluiu, encerrando seu posicionamento sobre a temática da regulamentação digital no país.