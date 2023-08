Amazônia: tripulação de helicóptero desaparecido é encontrada com vida O Helicóptero Colibri desapareceu na região do Parque do Tumucumaque e foi contratado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)

Home

Último Segundo

Brasil

Amazônia: tripulação de helicóptero desaparecido é encontrada com vida