Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.08.2023 Hacker Walter Delgatti Neto depondo à CPMI do 8 de Janeiro

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou nesta quinta-feira que pedirá ao Ministério da Justiça proteção à vida de Walter Delgatti Neto, após repercussão considerada 'bombástica' de seu depoimento à CPMI dos Atos de 8 de janeiro.

O hacker Walter Delgatti Neto alegou que foi contratado para cometer diversos crimes contra o estado brasileiro

Em um dos momentos do depoimento, Delgatti disse que Bolsonaro chegou a oferecer um 'indulto' para realizar a operação falsa de fraudar as urnas. O serviço seria para simular uma impressão de um 'voto falso' com um 'código-fonte fake'.

Segundo o 'hacker', o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a garantir proteção caso ele fosse preso pelos atos. Delgatti também disse ter ouvido, em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no ano passado, que o governo tinha conseguido grampear o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, segundo ele, Bolsonaro teria pedido que ele 'assumisse a autoria' do grampo.

Na oitiva desta quinta-feira (17), Delgatti afirmou que a conversa foi intermediada pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Ele também contou que conheceu Zambelli em um momento de descontração e que depois disso passaram a ter contato.

“Eu estava na cidade de Ribeirão Preto (SP). Vi a deputada e pedi para tirar uma foto. Conversando com ela, ela passou o celular dela, anotou o meu, e ela me chamou no WhatsApp.”

Delgatti também chegou a comentar que aceitaria uma acareação frente a frente com Bolsonaro. Para que isso ocorra, é necessário que um parlamentar integrante da CPI apresente requerimento para entrar em votação pela comissão.