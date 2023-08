Reprodução Javier Milei, deputado e candidato a presidência na Argentina

Vencedor das eleições primárias realizadas na Argentina nesse domingo (13), o deputado Javier Gerardo Milei, do partido Liberdade Avança, acumula falas polêmicas e posições consideradas controversas.

Ao longo da atual campanha, Javier Milei se voltou especialmente aos mais jovens, com a promessa de acabar com o sistema político tradicional, que ele chama de forma depreciativa de "a casta".

Em 2021, em entrevista ao O Globo, Milei disse que seu alinhamento com Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump era "natural". Amigo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o candidato argentino ligou para Bolsonaro após ser derrotado por Lula (PT), para "felicitá-lo pelo excelente resultado".



Autodeclarado "anarcocapitalista", ele tem como principal proposta dolarizar a Economia argentina, substituindo o peso. Foi em junho de 2022, porém, que Milei proferiu uma de suas falas mais contundentes: a venda de órgãos seria apenas "mais um mercado", sugerindo que permitiria a liberação da venda de órgãos caso chegasse à presidência da Argentina.

Poucos dias depois, questionado sobre a venda de crianças, ele respondeu que "depende". "A resposta não seria 'não'?", retrucou o jornalista que o havia questionado. "A resposta depende de quais termos você está pensando, talvez daqui a 200 anos isso possa ser debatido", respondeu.

Outras polêmicas defendidas por Javier Milei versam sobre a segurança pública. O candidato propõe a desregulamentação do porte de armas e a militarização das prisões do país. As eleições argentinas ocorrerão em 22 de outubro.