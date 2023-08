Reprodução: CNN Brasil Walter delgatti

A CPMI do " Atos Antidemocráticos" no Congresso Nacional ganhou um novo capítulo: o adiamento da tão esperada audiência para o depoimento de Walter Delgatti Neto, conhecido como o " Hacker da Vaza Jato" , envolvido em diversas polêmicas nos últimos ano no cenário político nacional.

O depoimento que estava agendado para amanhã, 10 de agosto, mas foi transferido para a próxima semana e está agendado de novo para quinta-feira (17), porém, ainda sujeito a possíveis mudanças de cronograma da comissão.



No lugar de Delgatti, a Comissão optou por ouvir Marcela da Silva Soares Pinho , uma policial militar do Distrito Federal, que ganhou destaque após ser arremessada de uma das cúpulas do Congresso durante as tentativas de golpe na República que resultaram na destruição generalizada das sedes do governo na Praça dos Três Poderes .

A policial sofreu uma queda de proximadamente três metros e foi reconhecida pelo pelo 'ato de coragem', que levou a sua promoção por bravura ao tentar conter os atos golpistas.

O suposto hacker da 'Vaza Jato' ainda continua sob investigação da Polícia Federal, juntamente com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Delgatti é importante no caso que investiga suspeita de 'espionagem digital'. O caso envolve uma suposta a invasão nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a inserção de documentos falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) .

Delgatti está preso em Araraquara (SP) desde a semana passada, após a Polícia Federal realizar mandados de busca e apreensão em sua residência e também no gabinete de Zambelli.