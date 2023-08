Lula Marques/ Agência Brasil - 20/06/2023 Ex-PRF, Silvinei Vasques foi preso preventivamente em operação que apura supostas interferências nas eleições de 2022

Preso na manhã desta quarta-feira (9) durante operação relacionada ao segundo turno das eleições de 2022, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques já afirmou que agia "com respaldo de autoridades do Palácio do Planalto".

Ele foi detido preventivamente em Florianópolis (SC) após a Polícia Federal deflagrar a Operação Constituição Cidadã, que investiga o suposto uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral relativo ao segundo turno das eleições de 2022.

Nascido em Ivaiporã, no Paraná, Silvinei assumiu o último posto que ocupou na PRF em abril de 2021, mesma época em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu posse a Anderson Torres no Ministério da Justiça. Ele foi exonerado do cargo em 20 de dezembro do ano passado, a apenas 11 dias para o fim do governo Bolsonaro.

Declaradamente apoiador de Jair Bolsonaro, ele era inspetor dos quadros da corporação desde 1995 e foi superintendente no Rio de Janeiro antes de ocupar a diretoria-geral da PRF.

O ex-PRF ainda exerceu foi Secretário Municipal de Segurança Pública e de Transportes no Município de São José, em Santa Catarina, entre 2007 e 2008.

Durante a gestão de Bolsonaro, a PRF foi contemplada com recursos para ações como construção de novas sedes, compra de helicópteros, convocação de novos servidores. A corporação também começou a ter uma função além da fiscalização de estradas, passando a ser utilizada em investigações.

No período, um caso que ganhou grande repercussão foi o de Genivaldo de Jesus Santos, que morreu durante uma abordagem da PRF na BR-101, em Umbaúba, no litoral de Sergipe, em 25 de maio de 2022. Imagens da ação mostram a vítima algemada no chão e depois sendo colocada no porta-malas da viatura pelos agentes, em uma espécie de "câmara de gás".

Nas redes sociais, Vasques chegou a fazer elogios ao ex-mandatário e, nas vésperas do segundo turno das eleições, pediu votos para o então candidato, que concorria à reeleição. A publicação foi apagada, mas, a partir daquele dia, o nome de Silvinei ganhou repercussão e não saiu dos holofotes.

Na mesma época, a PRF foi alvo de críticas por suspeita de ter reforçado blitzes, principalmente no Nordeste, para dificultar o transporte de eleitores onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve mais votos.

Depois disso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, convocou Vasques para uma reunião para prestar esclarecimentos e prometeu ao ministro que pediria que a suspensão imediata das blitzes.

Silvinei se tornou réu por improbidade administrativa após pedido apresentado pelo Ministério Público Federal (MPF). Segundo a argumentação do órgão, o agente usou o cargo indevidamente e apontou ações durante as eleições de 2022 para favorecer Bolsonaro, como ao pedir votos irregularmente durante postagem nas redes sociais.

Devido aos episódios, ele depôs à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro em 20 de junho. Na ocasião, Silvinei se defendeu das acusações e negou qualquer irregularidade nas blitzes das eleições.

Ele também negou ter usado o cargo na PRF para beneficiar Bolsonaro durante o período eleitoral.

Após a prisão de Vasques, a relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), disse, nesta quarta, que houve contradição no depoimento dele à comissão e que ele "mentiu de forma escancarada".