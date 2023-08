Agência Brasil STF marca julgamento de 70 acusados de participares de atos golpistas





O STF (Supremo Tribunal Federal) anunciou nesta terça-feira (8) o agendamento do julgamento de 70 denúncias relacionadas aos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. As acusações feitas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) serão analisadas em um plenário virtual, que ocorrerá entre os dias 14 e 18 de agosto.

Cada denúncia será avaliada individualmente pelos ministros do STF, que examinarão as evidências e argumentos apresentados antes de tomar uma decisão. Entre os acusados nas denúncias, se destacam nomes como Fátima Tubarão, identificada em vídeos durante a invasão do Palácio do Planalto, e José Fernando Honorato de Azevedo, um policial federal aposentado.

Índio José Acácio Serere Xavante também enfrenta uma denúncia por incitação a atos antidemocráticos, demonstrando a abrangência dos casos em análise.





Essas denúncias se somam a um cenário já complexo: o Supremo já aceitou denúncias contra 1.290 réus envolvidos nos atos, totalizando 1.390 pessoas denunciadas até o momento. As acusações variam, incluindo crimes como associação criminosa, tentativa de golpe, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Após a análise das denúncias em plenário virtual, o STF iniciará, a partir de setembro, os julgamentos para decidir condenações ou absolvições dos réus.

Além das acusações que estão sendo analisadas pelo Supremo, o Congresso Nacional tem feito a CPMI dos Atos Golpistas. O objetivo é esclarecer quem participou da tentativa de golpe no 8 de janeiro.