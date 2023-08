Reprodução/Redes sociais - 21/03/2023 O deputado federal Vicentinho Junior (PP) e o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL)

O deputado federal e presidente do Partido Progressista em Tocantins, Vicentinho Junior (PP), é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) por ter utilizado dinheiro público na compra de um veículo avaliado em R$ 100 mil e dar o carro de presente à irmã. As informações foram reveladas nesta sexta-feira (4) pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O caso chegou ao MPF em maio deste ano, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. A compra foi feita com o uso de cota parlamentar, que, por regra, serve para custear despesas do mandato, como aluguel de escritório, passagens aéreas, alimentação e combustível.



Vicentinho Junior, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e co-autor do projeto de lei que previa anistia ao ex-mandatário, destinou o dinheiro para alugar o carro. Em seguida, utilizou uma cláusula do contrato feito com a locadora para adquirir o mesmo veículo, um Toyota Corolla branco, modelo 2018. O automóvel foi da propriedade da locadora diretamente para Mariana Alice, irmã do deputado, segundo dados do Detran.

“Se houve equívoco em qualquer interpretação, será corrigida”, alegou o deputado à reportagem. Ao Ministério Público Federal, a defesa do parlamentar afirmou não ser verdade que o veículo foi usado pela irmã de Vicentinho Junior. O parlamentar tocantinense possui um patrimônio de R$ 3,7 milhões, e 4 carros, avaliados, juntos, em R$ 697 mil, além de R$ 100 mil em dinheiro vivo, de acordo com sua declaração apresentada à Justiça Eleitoral em 2022.