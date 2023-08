Reprodução: Redes Sociais Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (3) que irá definir quais mudanças fará nos ministérios a partir da próxima semana. Segundo o chefe do Executivo, a decisão precisa ser tomada com "cuidado e muita responsabilidade".

"Eu não estou com pressa, as pessoas sabem que eu vou fazer [a reforma] e sabem que o presidente da República tem que tomar muito cuidado e muita responsabilidade. Quando você mexe no tabuleiro, não pode mexer numa peça errada, colocar uma peça errada", disse Lula em entrevista a rádios da Amazônia nesta quinta.

O presidente deve anunciar a mudança após a Cúpula da Amazônia , que ocorre entre os dias 8 e 9 de agosto, em Belém, capital do Pará.

"É verdade que eu vou fazer mudança no ministério, mas é verdade que isso ainda não está definido por mim. Eu vou agora para o estado do Pará e, quando eu voltar, semana que vem, eu vou definir o que vou fazer no governo", disse o mandatário.





Até o momento, Lula realizou troca apenas no Ministério do Turismo, que saiu Daniela Carneiro (União Brasil, em transição para o Republicanos) e entrou Celso Sabino (União Brasil), que toma posse nesta quinta-feira (3) , mas já despacha desde o mês passado.

Durante live nesta semana, Lula afirmou que vai conversar com os partidos políticos.

"Eu vou conversar com os partidos, eu não converso com o Centrão. Pra mim, o Centrão é uma construção teórica, o que existe são os partidos políticos e eu vou conversar com os presidentes dos partidos para tentar compor e tenhamos tranquilidade nesse país", disse Lula durante a "Conversa com o Presidente".