Reprodução Fachada da Avenida Paulista





A cidade de São Paulo inicia um projeto na área de mobilidade urbana na região central. A partir das 22h desta quinta-feira (27) a Avenida Paulista entre as ruas Bela Cintra e da Consolação será parcialmente interditada pelos próximos três anos para a construção de um novo túnel que ligará as estações de metrô Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista (Linha 4-Amarela).

O Metrô planeja remanejar os equipamentos de utilidade pública do trecho, como ciclovia e ponto de táxi, para liberar espaço necessário para montagem do canteiro de obras. Durante a execução do projeto, o retorno de veículos na Avenida Paulista entre a Praça do Ciclista e a Rua da Consolação ficará bloqueado, embora os espaços destinados a pedestres e ciclistas permanecerão acessíveis.

A construção do novo túnel será realizada utilizando o método austríaco NATM (New Austrian Tunnelling Method), um procedimento que visa atingir a profundidade desejada antes de realizar a escavação horizontal até o ponto de destino. A estrutura terá aproximadamente 90 metros de extensão, com profundidade variando entre 20 e 25 metros, 7,5 metros de largura e 5,5 metros de altura. Além disso, o túnel contará com equipamentos de ventilação e sensores para contagem de passageiros que fizerem a transferência entre as duas estações.

A expectativa é de que o novo túnel possa acomodar até 18 mil pessoas por hora, aliviando o fluxo de passageiros nas atuais ligações entre as estações Consolação e Paulista. Com essa mudança, a ligação atualmente utilizada em ambos os sentidos será dedicada exclusivamente aos passageiros que seguem da estação Paulista para a Consolação.





A interdição parcial da Avenida Paulista preocupa alguns moradores e comerciantes da região, que esperam que o projeto seja conduzido de forma ágil e bem planejada para minimizar transtornos. Por outro lado, o novo túnel tem o potencial de aprimorar a experiência do transporte público e a mobilidade urbana, tornando o acesso entre as duas estações de metrô mais rápido e eficiente.

O Metrô de São Paulo estima que o túnel estará concluído após os três anos de obras, proporcionando uma importante alternativa para a transferência entre as duas linhas de metrô.