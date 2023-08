MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL José Rainha, líder da FNL

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ouve, nesta quinta-feira (3), o depoimento de José Rainha, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) expulso do MST há 12 anos. Kim Kataguiri (União-SP), Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Evair Vieira de Melo (PP-ES) haviam apresentado requerimento para receber o ativista.

A convocação do líder foi aprovada no dia 20 de junho. A defesa de Rainha havia solicitado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que o ativista não comparecesse. O pedido foi negado nessa terça-feira (1), mas Fux concedeu a ordem de que José Rainha permaneça em silêncio somente em perguntas que possam incriminá-lo.

Parlamentares justificaram a convocação citando que Rainha foi acusado de praticar extorsões contra produtores de terras invadidas na cidade de Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo. Ele foi preso em março deste ano e solto em junho. A Frente Nacional de Luta Campo e Cidade atua em defesa da reforma agrária.

Acompanhe ao vivo: