Tânia Rêgo/Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro





A deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) apresentou uma representação no Ministério Público Federal pedindo a investigação de Jair Bolsonaro (PL-RJ) em relação aos mais de R$ 17 milhões recebidos pelo ex-presidente por meio de transferências via Pix.

Cavalcante alega que as doações realizadas por apoiadores para a conta-corrente de Bolsonaro seriam destinadas a pagar multas judiciais relacionadas ao descumprimento de normas sanitárias, entre outras infrações. No entanto, a parlamentar argumenta que não houve clareza sobre a destinação específica dos valores recebidos.

"Em nenhum momento o Representado deixou nítido aos doadores a finalidade das doações, ludibriando-os de que seriam voltadas para o pagamento das multas decorrentes de violações de normas sanitárias no Estado de São Paulo, mas, ao fim, tornaram-se mais uma fonte de sua renda pessoal. No mesmo sentido, se faz mister a investigação da origem destas doações de alto valor, para evitar a utilização do mecanismo de Pix para crimes como lavagem de dinheiro, como a seguir exposto", diz trecho do texto.

De acordo com informações do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Bolsonaro investiu R$ 17 milhões em títulos de renda fixa enquanto recebia as doações via Pix. Esses investimentos em renda fixa são citados no pedido apresentado pela deputada do PSOL ao MPF, o que, segundo ela, poderia caracterizar o crime de estelionato.





Por sua vez, a defesa de Bolsonaro rejeitou as acusações da deputada, classificando a ação como uma "maluquice" e alegando que a parlamentar busca apenas "holofote".